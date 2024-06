Calciomercato Juve, Perin si pronuncia sul futuro: cosa ha detto

Calciomercato Juve, quale futuro per Matteo Perin in scadenza nel 2025? A oggi sembrerebbe decisamente più lontano da Torino che vicino. E non perché la società non sia soddisfatta ma per un altro semplice motivo: l’arrivo in porta di Michele Di Gregorio. Il nuovo portiere bianconero destinato a essere il nuovo titolare di Thiago Motta considerando, oltre ai grandi numeri per quanto riguarda le parate, l’abilità anche coi piedi per la costruzione dal basso.

Calciomercato Juve, quale futuro per Perin?

E così Perin, considerando Wojciech Szczesny davanti nelle gerarchie, non può certamente scalare come terzo. Uno dei due dovrà fare spazio e in verità, sembrerebbe, che potendo scegliere la società si terrebbe il 31enne di Latina considerando l’ingaggio da 6.5 milioni di euro del portiere polacco orientato a rispettarlo fino alla fine. Dall’altra parte, invece, l’ex Genoa sembrerebbe propenso a giocar con maggior continuità lì dove dovesse esserci l’opportunità in estate.

Intervenuto ai microfoni di Akos Podcast, Perin, pubblicamente, ha parlato così del suo futuro: “Vivo concentrato sul presente ma potrei avere diversi obiettivi per il futuro. Quel che al momento mi motiva però è poter essere in uno dei club più prestigiosi al mondo. Quando arrivi alla Juventus ti tuffi nella sua cultura e tradizione diventando parte attiva di questa realtà.

E ancora: “La storia del club mi ha toccato profondamente: è una delle poche realtà rimaste a conduzione familiare, c’è un’energia qui che ti fa innamorare della Juve“. Per molti la dichiarazione d’amore è sentita e sincera, ma quando parla di obiettivi futuro come premessa, può essere letto come un indizio in direzione di un’uscita.