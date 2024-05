Calciomercato Juve, Pistocchi annuncia: “Colpaccio in attacco da 50 milioni”

Calciomercato Juve, il Dt Cristiano Giuntoli avrebbe chiuso un colpaccio in attacco: lo assicura il giornalista Maurizio Pistocchi. In attesa di Thiago Motta, per il quale l’annuncio è atteso a giugno inoltrato e quindi bisognerà pazientare ancora un po’ soprattutto ora che il tecnico è in vacanza, il dirigente bianconero che lo ha scelto sta già lavorando per garantirgli una Juventus ancor più forte di quest’anno per puntare subito a lottare per lo scudetto il prossimo anno.

Così mentre si sogna Teun Koopmeiners per il quale ora spunta uno scambio con l’Atalanta che non entusiasma però tutti i tifosi, e con Roberto Calafiori sempre obiettivo chiave per la difesa, occhio anche alle novità in attacco. Perché ci saranno movimenti anche in quel reparto, con Arkadiusz Milik che sembrerebbe in uscita così come Moise Kean e possibili sviluppi in tal senso anche per Federico Chiesa. Ma potrebbe non essere l’unico secondo Pistocchi, il quale però annuncia anche di un possibile acquisto nel frattempo.

Calciomercato Juve, Pistocchi annuncia il colpo da 50 milioni

Il giornalista, via social, inizia col commentare le recenti parole di Maurizio Sarri: “Non so se la nuova Juve sarà subito da scudetto ma su Giuntoli e Thiago Motta la penso come Sarri: sono due ottimi professionisti, e se la società li supporterà e la tifoseria avrà pazienza faranno benissimo“. L’ex bianconero, dopo l’ennesima frecciata alla Vecchia Signora, ha comunque speso parole per Giuntoli a cui è legato parecchio,

Ed è qui poi che si sbilancia sul mercato: “Intanto – continua -, dopo Di Gregorio – miglior portiere della stagione secondo i dati statistici – Giuntoli ha già chiuso un altro colpaccio dal Bologna arriverà per 50 milioni di euro Zirkzee. Un’ottima notizia, se non fosse però per il fatto che secondo Pistocchi: “Sostituirà il partente Vlahovic al centro dell’attacco“. Molti tifosi non hanno dubbi: meglio Vlahovic tutta la vita.