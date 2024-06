Calciomercato Juve, possibile colpo Zhegrova sugli esterni

Calciomercato Juve, possibile affare a sorpresa in attacco per Cristiano Giuntoli: si tratta del 25enne Edon Zhegrova, attaccante del Lille e noto per le particolarità capacità nel dribbling. Ala destra, è pronto a dire addio al club francese e al contempo sarebbe pronto a un salto di qualità. E il direttore tecnico incontro, da vecchia volpe, sarebbe pronto a cogliere l’occasione alla luce anche dei buoni rapporti con l’agente con cui un anno fa hanno chiuso la cessione di Denis Zakaria al Monaco.

Calciomercato Juve, Zhegrova per la fascia?

Si tratterebbe di un colpo abbordabile per la Vecchia Signora, da 15 milioni di euro e utile nel 4-2-3-1 di Thiago Motta. Si attende il giudizio del tecnico italobrasiliano sugli esterni attualmente in rosa, ma nel frattempo il nome del giocatore kosovaro – già da tempo nel database juventino – sarebbe una possibilità concreta. Dotato di corsa e qualità nell’uno contro uno, sembra avere proprio le caratteristiche adatte e richieste dall’allenatore.

Dunque oltre ai nomi di Michele Di Gregorio virtualmente già bianconero, Roberto Calafiori grande obiettivo per la difesa e Douglas Luiz vicino dopo il sì alla Juve e Teun Koopmeiners che resta il grande obiettivo per questa sessione estiva, spunta anche una soluzione per il reparto avanzato perché un restyling parziale non è totalmente da escludere. Magari non tanto nelle figure dei titolari – in attesa di capire per esempio cosa ne sarà di Federico Chiesa – quanto dei giocatori pronti a far staffetta con questi.