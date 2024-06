Calciomercato Juve, possibile doppia operazione col Venezia neo promossa. Lo riferisce TuttoSport oggi in edicola, confermando la possibilità per uno juventino la cui possibilità di sbarcare in neroverdi era già emersa in queste ore e aggiungendone un’altra. Come intuibile, infatti, si tratta di un possibile duplice piazzamento con due giovani juventini pronti a rinforzare la formazione che fa affidamento anche sulla qualità della Continassa per provare a riconfermarsi nella categoria.

Calciomercato Juve, doppia cessione al Venezia?

Il primo giocatore che può passare nel veneto è Tommaso Barbieri reduce da un ottimo prestito in Serie B lo scorso anno e pronto a un salto di qualità in Serie A adesso. Sembrava potesse essere il Genoa il suo destino, ma alla fine i liguri hanno deciso di chiudere per il più esperto Alessandro Zanoli dal Napoli. Si può chiudere quindi col Venezia per un’operazione in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro, anche se la Vecchia Signora preferirebbe inserire un controriscatto in caso di salvezza.

In attesa di trovare una squadra che comunque giungerà, la società ha chiesto informazioni anche per Hans Nicolussi Caviglia: in questo caso però – si legge sul quotidiano – la società chiede 8-10 milioni cash per la cessione definitiva, forse troppi per la controparte ma non sono da escludere altre formule o incastri.