Calciomercato Juve, possibile prestito in Serie A per Barbieri

Calciomercato Juve, presi Michele Di Gregorio e Douglas Luiz ora si dà un’accelerata significativa anche sul fronte uscite. Dopo il primo piazzamento con Kaio Jorge ufficiale al Cruzeiro ormai già da un bel po’, stanno per diventare effettive anche le cessioni di Enzo Barrenechea e di Samuel Iling Junior all’Aston Villa ma è prossima anche quella relativa a Moise Kean ormai a un passo dalla Fiorentina.

Calciomercato Juve, Barbieri in prestito in Serie A?

E non finisce qui. Perché si attende solo il 1 luglio per salutare Wojciech Szczesny ormai neo giocatore dell’Al-Nassr dove raggiungerà Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita e andrà piazzato a strettissimo giro anche Weston McKennie dopo aver rifiutato il trasferimento a Birmingham. Nel frattempo però andranno gestire anche le situazioni relative ai giovani giocatori in prestito, tra cui ce n’è uno particolarmente brillante: Tommaso Barbieri.

Reduce dall’ottima esperienza in Serie B con la maglia del Pisa, per l’esterno ora potrebbe esserci l’esame di maturità con un’annata in Serie A. Secondo quanto riporta Tmw, per il 21enne potrebbe esserci un approdo al Venezia dove la società neo promossa sarebbe pronto a prenderlo in prestito così da valorizzarlo a dovere e riconsegnarlo alla Vecchia Signora a fine stagione.