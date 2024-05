Calciomercato Juve, possibile ribaltone Rabiot? Le ultime

Calciomercato Juve, la nuova era targata Cristiano Giuntoli passerà non solo attraverso il nuovo allenatore ed eventuali rinforzi che arriveranno ma anche blindando chi in questi mesi si è affermato a livelli importanti. Dunque coi rinnovi contrattuali ai meritevoli. E ce ne sono stati già due in queste ore: Daniele Rugani e Andrea Cambiaso. Il difensore si è affermato un elemento importante e per completare il pacchetto arretrato in caso di necessità, l’esterno invece è pronto a diventare il padrone di quella fascia.

Ora all’orizzonte c’è una sfida altrettanto importante ma decisamente più complicata: quella relativa ad Adrien Rabiot. Anche perché c’è pochissimo tempo a disposizione considerando anche le insidie estere ma potrebbe essere proprio Thiago Motta a far la differenza a favore della permanenza del centrocampista francese: il quasi tecnico juventino, infatti, è stato compagno di squadra del 29enne di Saint-Maurice al Paris Saint-Germain e dunque c’è un rapporto diretto tra i due.

Calciomercato Juve, Thiago Motta convince Rabiot?

E ufficializzato ormai l’addio al Bologna, resta da attendere solo l’annuncio per l’approdo a Torino. Un fattore, dopo l’amarezza dell’addio di Massimiliano Allegri a cui Rabiot era legato, che potrebbe cambiare le carte in tavola oltre – ovviamente – a una buona offerta contrattuale. A inizio della prossima settimana è confermato l’incontro tra il Dt Giuntoli e la madre-rappresentante del calciatore, per un dentro o fuori definitivo che sia in una direzione o in un’altra.

Altrimenti il rischio è che Rabiot se ne vada così come è arrivato: a parametro zero. Correva l’anno 2019 quando il Cavallo Pazzo sbarcava in bianconero dopo non aver prolungato il proprio contratto col PSG. Un avvio complicatissimo, tante critiche per prestazioni non convincenti, finché man mano non si è ritagliato il suo spazio e ruolo mostrando anche cose importantissime. La sua conferma in rosa sarebbe importante in vista della prossima stagione. Ma diversamente il mondo Juve se ne farà una ragione.