Calciomercato Juve, possibile scambio Chiesa-Greenwood: le ultime

Calciomercato Juve, avanti con gli scambi. E’ questa la filosofia di Cristiano Giuntoli per questa sessione estiva. Bisognerà vendere prima di acquistare o, proprio come accaduto col caso di Douglas Luiz dove nello stesso affare sono stati inseriti anche Enzo Barrenechea e Samuel Iling-Junior, sarà necessario comprare e vendere allo stesso momento. Così da tenere sotto controllo le spese, ammortizzare i costi, e piazzare esuberi che spesso corrispondono a giocatori in scadenza nel 2025.

Calciomercato Juve, Greenwood per Chiesa?

Proprio come Federico Chiesa il quale, per grande dispiacere della maggior parte degli juventini, è in uscita. Da questo punto di vista, riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il Manchester United sta iniziando a fare ragionamenti per l’esterno ex Fiorentina e potrebbe andare in scena un’operazione doppia che porterebbe il 26enne in Premier League e Mason Greenwood a Torino.

Il giocatore inglese, reduce da un’ottima stagione in Liga spagnola, non rientra comunque nei piani dello United per la prossima stagione. Tale pista stava iniziando a raffreddarsi per la Vecchia Signora, ma a tali condizioni – senza pagare 40-50 milioni di euro – lo scenario è destinato a riaccendersi. Oppure in alternativa occhio a Chiesa ai Red Devils e Jadon Sancho in bianconero. Se non l’uno, l’altro. Ma nel secondo caso solo in prestito e con parte dello stipendio magato dal Man United. Ecco perché Greenwood forse potrebbe risultare una pista più semplice e alla portata.