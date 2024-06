Calciomercato Juve, possibile sorpresa come vice Locatelli 

Calciomercato Juve, si entra nel vivo. Il neo tecnico Thiago Motta non è stato ancora annunciato anche alla luce del caos riguardante Massimiliano Allegri – perché l’annuncio troppo ravvicinato potrebbe essere usato dal tecnico toscano in tribunale giustificando il suo licenziamento come possibile pretesto -, ma nel frattempo la nuova Vecchia Signora sta prendendo forma nelle retrovie attraverso le mosse concordate dall’allenatore italo-brasiliano col Dt Cristiano Giuntoli.

Calciomercato Juve, le ultimissime

Come l’arrivo di Michele Di Gregrio, nuovo portiere bianconero pronto a raccogliere subito la titolarità. Il primo step per questo nuovo gioco è infatti un portiere capace di giocare abilmente coi piedi, così da costruire l’azione dal basso, e il 26enne del Monza è stato ritenuto un profilo ideale considerando anche i numeri e le prestazioni tra i pali. Ora il prossimo step, in attesa dei sogni Teun Koopmeiners e Roberto Calafiori, è il centrocampo.

Barrenechea come vice Locatelli?

La mediana andrà innanzitutto rinforzata numericamente considerando Paul Pogba, poi andrà anche a prescindere rinforzata. E in queste ore, nel novero di possibilità valutate con le tante carte sul tavolo, si valuta anche la possibilità di utilizzare un bianconero di rientro alla Continassa come vice Locatelli: si tratta di Enzo Barrenechea. L’argentino, protagonista quest’anno nel centrocampo del Frosinone, potrebbe alla fine restare in bianconero come riporta SkySport. Non ceduto per far cassa ma inserito in rosa: non è certo ma potrebbe accadere. A Motta l’ultima parola e questa giungerà a breve.