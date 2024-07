Calciomercato Juve, possibile sorpresa in difesa? Gli scenari

Calciomercato Juve, piazzati i primi tre acquisti – Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e Khéphren Thuram – si cerca un difensore da affiancare a Gleison Bremer e con cui rinforzare in generale il pacchetto arretrato. Non va dimenticato Federico Gatti per il quale Thiago Motta nutre grande stima, ma l’intento condiviso con la società è di prendere un altro difensore centrale importante soprattutto alla luce dei vari impegni di questa stagione.

Calciomercato Juve, l’altro nome per la difesa

E sfumato Roberto Calafiori prossimo a sbarcare all’Arsenal, Cristiano Giuntoli dovrà dirottare su un nuovo nome per rimpiazzare il pupillo del Bologna che purtroppo non è riuscito a consegnare al suo ex maestro alla Continassa. Da questo punto di vista, come riporta il Corriere della Sera oggi in edicola, la soluzione potrebbe arrivare proprio dalla stessa Londra e tra l’altro sponda Gunners: si tratta di Jakub Kiwior.

Già allenato dal tecnico italo-brasiliano all’epoca dello Spezia, il 24enne rappresenterebbe – riferisce il quotidiano – una pista ancor più calda rispetto a Jean-Clair Todibo per il quale servirebbero 40 milioni di euro. Il 24enne polacco già noto alla Serie A, capace di giocare anche sulla fascia sinistra, ne costerebbe invece la metà.

Da capire quale sia la versione più verosimile: se quella della Gazzetta cha parla di un Todibo prenotato dalla Vecchia Signora o il CorSera che vede invece in pole quello che è sempre stato il piano B a Calafiori.