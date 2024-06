Calciomercato Juve, prende quota il ritorno di Morata: gli scenari

Calciomercato Juve, Alvaro Morata vuole tornare in bianconero e potrebbe prendere concretamente forma il terzo ritorno a Torino dopo il primo approdo nel biennio 2014/2016 e il secondo più recente nel 2020/22. Il 32enne è ormai in rottura totale con l’ambiente dell’Atletico Madrid: il club non punta su di lui e la tifoseria non ne vuole più sapere, così l’attaccante è pronto a salutare l’altra sponda della capitale spagnola e farebbe volentieri ritorno in Piemonte dove si è trovato benissimo e dove ha lasciato il cuore restando un tifoso bianconero.

Calciomercato Juve, Morata verso il ritorno in bianconero?

Come riporta TuttoSport oggi in edicola, sembrano maturi i tempi per un terzo percorso juventino. Anche perché il giocatore non valuta la pista Arabia Saudita ma vuole l’Italie e in particolare la Juventus. Può così prendere quota lo scambio con Moise Kean che ha già sfiorato i biancorossi lo scorso gennaio per un approdo che ora potrebbe avvenire effettivamente senza intoppi.

Morata, pur di riabbracciare il mondo gobbo, sarebbe pronto a calare anche il suo stipendio attuale da 5 milioni di euro. A fargli spazio nel ruolo di vice di Dusan Vlahovic potrebbe essere anche Arkadiusz Milik che, come riporta Ts, resta comunque sul mercato nonostante anche il recente infortunio. La tifoseria Juve accoglierebbe Morata a braccia apertissime, tant’è che già gongola alla sola notizia di un possibile rientro a casa. Occhio però alla concorrenza italiana: Roma e Milan sono alla finestra,