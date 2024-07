Calciomercato Juve, prenotato il nuovo difensore bianconero

Calciomercato Juve, c’è anche un colpo in difesa tra le priorità di Cristiano Giuntoli per le prossime mosse in entrate. Calato il tris con Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e in ultimo anche Khéphren Thuram, ora nel mirino c’è anche e soprattutto un nuovo difensore che purtroppo non risponderà al nome di Roberto Calafiori – grande obiettivo bianconero – ormai nuovo giocatore dell’Arsenal.

Calciomercato Juve, pronto il colpo Todibo

Il nuovo nome arriva piuttosto dalla Francia e tra l’altro sempre dal Nizza, la stessa squadra da cui è sbarcato ieri a Torino il centrocampista 23enne pronto per la sfida a distanza col fratello Marcus all’Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il nome caldo è quello di Jean-Clair Todibo che ora rappresenta l’obiettivo numero uno bianconero per il reparto arretrato. Bisognerà solo trovare l’intesa a fronte della richiesta transalpina da 40 milioni di euro, per il resto è già tutto pronto e apparecchiato.

Il 24enne, infatti, andrà sicuramente via forte di una promessa di cessione da parte del club e sfumato il Manchester United ha scelto la Vecchia Signora come prossima meta. L’ex Barcellona ha Torino in testa ed è in forte pressing con la sua società affinché gli diano il via libera. Semaforo verde che non dovrebbe tardare troppo ad arrivare.