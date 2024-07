Calciomercato Juve, problemi Calafiori-Arsenal: affare a rischio?

Calciomercato Juve, e se si riaprisse la pista relativa a Roberto Calafiori? Sembrava certo il suo passaggio all’Arsenal ma nelle ultime ore si registrano problematiche che potrebbero mettere addirittura in discussione l’intera trattativa. Le difficoltà non sarebbero col club inglese piuttosto, per assurdo, tra lo stesso Bologna e il Basilea che – da ex club – detiene una percentuale di rivendita e ha un ruolo centrale in questa storia.

Calciomercato Juve, frenata per Calafiori alll’Arsenal: il motivo

Il problema, riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è che le parti non si parlano da cinque giorni per delle comunicazioni totalmente interrotte al momento mentre da Londra attendono. Sembrava si trattasse di un affare lampo col giocatore subito pronto a volare in Inghilterra e invece ora ci sarà da aspettare ancora. Il club svizzero chiede il 50% sulla rivendita, mentre la società emiliana vuole far valere le ragioni di un anno di lavoro che hanno portato all’esplosione del difensore protagonista anche a Euro 2024.

Allo stato attuale, infatti, la società di Joey Saputo guadagnerebbe “solo” 23-24 milioni che non viene ritenuto giusto dalla realtà felsinea. Una situazione di stallo dunque che porterà il calciatore (che ha già un accordo coi biancorossi) a doversi presentare al ritiro del Bologna, in attesa di novità che gli diano il via libera. Sembra che l’Arsenal non perda la pazienza…