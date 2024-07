Calciomercato Juve, pronta altra cessione: incasso da 7 milioni

Calciomercato Juve, prosegue anche il mercato delle cessioni sul fronte bianconero. Perché queste saranno determinanti per calare il prossimo tris di acquisti nei programmi del club dopo aver centrato le prime tre operazioni che corrispondono a Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e Khéphren Thuram il cui arrivo è ormai certo e imminente.

I prossimi in entrata saranno – salvo ribaltoni – Jean Clair-Todibo che seguirà il compagno di squadra al Nizza verso lo stesso volo in direzione Piemonte, Teun Koopmeiners prenotato ormai da settimane per la trequarti e chissà magari anche Jadon Sancho questa volta pronto a sbarcare davvero a Torino poiché Massimiliano Allegri non c’è più.

Calciomercato Juve, pronta un’altra cessione?

Ma senza considerare l’inglese che potrebbe arrivare in prestito pagando solo l’ingaggio e nemmeno per intero considerando gli 8.5 milioni netti di stipendio, parliamo di manovre dal valore di 100 milioni di euro considerando i 40 richiesti dal club francese per il difensore ex Barcellona e i 60 sparati dall’Atalanta per il 26enne dei Paesi Bassi. Ecco perché i piazzamenti saranno determinanti da adesso in poi, anche quelli piccoli perché tutti faranno cumulo.

Da questo punto di vista, come riporta il Corriere dello Sport, ci sarebbe un’uscita ormai vicinissima e che porterà circa 7 milioni nelle casse juventine: quella di Facundo Gonzalez in direzione pronto in direzione Udinese anche se nelle ultime ore si è inserito anche il Verona per la medesima cifra nel caso la spuntasse.