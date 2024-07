Calciomercato Juve, pronta la prima cessione importante: chi sarà

Calciomercato Juve, Douglas Luiz ufficialmente bianconero e Khephren Thuram quasi. Come conferma infatti anche il Corriere Torino oggi in edicola, il centrocampista francese del Nizza è vicinissimo dal vestire la maglia bianconera e diventare il secondo acquisto per questa nuova era firmata Thiago Motta e tra l’altro sempre per il centrocampo per il nuovo 4-2-3-1. Il brasiliano sarà il registra, il transalpino l’incontrista e sostituto di Adrien Rabiot ormai lontano.

Calciomercato Juve, pronta una cessione importante

Raggiunta un’intesa contrattuale fino al 2029 per il 23enne figlio d’arte, ora è in corso – si legge sempre sul giornale – il confronto tra i club per raggiungere l’accordo sul cartellino e si va attorno ai 20 milioni di euro bonus compresi con la forte possibilità che si possa chiudere già questa settimana. Una volta piazzato anche questo colpo, però, dovrà esserci spazio anche alla prima cessione importante oltre a quelle già avvenute o in corso ma relative agli esuberi.

Di chi si tratta? Di Dean Huijsen: è il 19enne il designato per incassare una cifra importante. Un giocatore che potrebbe serenamente avere un futuro in bianconero per le qualità e prospettive di base ma individuato come sacrificabile di lusso per finanziare il sogno relativo a Teun Koopmeiners. La società punta a incassare 25-30 milioni di euro e non dovrebbe risultare complicato poiché si sta creando la fila per lo spagnolo-olandese, col Paris Saint-Germain aggiuntosi in ultimo dopo Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Stoccarda e Newcastle.