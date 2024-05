Calciomercato Juve, pronte delle cessioni per arrivare a Koopmeiners: i nomi 

Calciomercato Juve, c’è un nome caldissimo per la prossima stagione. Un profilo che, alla luce di quanto visto in questi anni, permetterebbe al centrocampo della Vecchia Signora di fare un salto di qualità non indifferente. E sarebbe il momento, specialmente considerando che il profilo in questione – da trequartista – lo farebbe fare in realtà anche al reparto offensivo: si tratta di Teun Koopmeiners.

Il centrocampista atalantino, di appena 26 anni, potrebbe essere il sacrificato di turno della Dea per finanziare il mercato della prossima stagione. Lo ha ammesso lo stesso Antonio Percassi, patron del club lombardo, in una recente intervista. “Si possono ancora rifiutare 50-60 milioni per Koopmeiners?”, è stata la domanda di qualche giorno fa.

E’ poi giunta la seguente risposta: “Solo se fosse una scelta coerente con una strategia necessaria ad un club di provincia che deve avere sempre i conti a posto. Ma se fai un’operazione, è perché hai un sostituto equivalente: non siamo sprovveduti a vendere senza paracadute giocatori fondamentali per l’Atalanta”.

Calciomercato Juve, chi verrà ceduto per Koopmeiners

Tradotto: potrà essere venduto. Può andare alla Juventus. E come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la dirigenza bianconera ha già individuato dei profili da poter vendere per ricavare i soldi necessari per l’ex AZ Alkmaar: si tratta di Matias Soulé, Dean Huijsen più altri giovani in prestito che verranno individuati a breve.

Il Dt Cristiano Giuntoli, stando alla rosea, è pronto a sacrificare all’altare dei rinforzi giovani talentuosi tra cui l’argentino quest’anno in prestito al Frosinone pur di riuscire a regalare tale colpo a Thiago Motta. Il nuovo corso è tracciato: no ad acquisti senza controllo mandando in tilt il bilancio. No a spese pazze. Basta buttare saldi dalla finestra. Motivo per cui, per arrivare a Roberto Calafiori, è stato proposto un attaccante al Bologna per provare ad ammortizzare.