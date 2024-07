Calciomercato Juve, pronte due contropartite per Todibo

Calciomercato Juve, ora la società ha fretta per chiudere anche con Jean-Clair Todibo sempre dal Nizza subito dopo Khephren Thuram. Sfumato infatti Roberto Calafiori per la difesa che andrà all’Arsenal, il club non vorrebbe correre il rischio di farsi sfuggire anche il piano B per il reparto arretrato. Così si punta a trovare una soluzione a fronte della richiesta piuttosto alta da 40 milioni di euro.

Calciomercato Juve, accelerata per Todibo

E questo resta di fatto l’unico e solo scoglio da superare in questa vicenda, poiché per il restante l’ex Barcellona arde dal desiderio di sbarcare a Torino e ha già un accordo con la Vecchia Signora per circa 2 milioni di euro a stagione bonus esclusi. Il giocatore ha anche comunicato al Nizza di voler andare alla Juventus, spingendo così la dirigenza a trovare un’intesa con Madame.

Il Dt Cristiano Giuntoli, come svela La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ha pensato di inserire Nonge Boende e Tarik Muharemovic nella trattativa per provare a calare il prezzo. Talentuosi giocatori della Next Gen, di cui il primo poteva già rientrare nell’affare Thuram, e che ora potrebbe fare la differenza per questo secondo affare in Costa Azzurra. Thiago Motta aspetta buone notizie per il suo 4-2-3-1, così da avere finalmente un difensore forte da affiancare a Gleison Bremer.