Calciomercato Juve, pronte le visite mediche per Douglas Luiz: la data

Calciomercato Juve, se per Adrien Rabiot si registrano amarissimi aggiornamenti, per Douglas Luiz – l’altro grande obiettivo per il nuovo centrocampo di Thiago Motta – è in arrivo il lieto fine: dopo la frenata di Weston McKennie poi sostituito da Enzo Barrenechea nella trattativa rischiando di farla saltare davvero, ora si va dritti verso la fumata bianca che porterà il centrocampista brasiliano – e la compagna Alisha Lehmann alle J Women – in bianconero.

Calciomercato Juve, è fatta per Douglas Luiz

Come infatti riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, si sta definendo l’affare sulla base di 25 milioni di euro più i cartellini del centrocampista argentino di rientro da Frosinone e Samuel Iling-Junior che anche approderà a Birmingham. La fumata bianca, riporta la rosea, dovrebbe giungere già in questo weekend o al massimo all’inizio della prossima settimana.

Essendo attualmente negli Stati Uniti per la Coppa America in corso, Douglas Luiz sosterrà le visite mediche con la Vecchia Signora direttamente lì negli USA dove sarà raggiunto dallo staff medico juventino. Il calciatore nel frattempo è stato avvisato del buon esito della trattativa e attende solo che il tutto si concretizzi. E’ ormai da parecchi giorni che si sente già un giocatore della Juventus al 100%, condividendo le prime impressioni coi nuovi compagni di squadra Danilo e Gleison Bremer.