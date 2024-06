Calciomercato Juve, pronte quattro cessioni per 60 milioni di euro 

Sta procedendo bene il calciomercato Juve: prima Michele Di Gregorio per il quale si attende solo la cessione di Wojciech Szczesny per l’annuncio, poi Douglas Luiz sbloccato nelle ultime ore grazie all’inserimento di Enzo Barrenechea nella trattativa. E sarebbe stato perfetto se avesse firmato anche Adrien Rabiot, ma il francese ha deciso di desistere alle lusinghe della Vecchia Signora per sperare in una tentazione chiamata Real Madrid o attendere una chiamata dalla Premier League.

Calciomercato Juve, pronte quattro cessioni

Pazienza: la Juventus sta già lavorando per una soluzione alternativa. Nel frattempo però arriva anche il momento delle cessioni, tra cui quelle massicce, come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Perché il terzo obiettivo sarà il grande sogno di quest’estate, Teun Koopmeiners dell’Atalanta, e servirà parecchia liquidità in cassa per centrare il colpo con una proposta da 60 milioni di euro.

Il che significa che bisognerà piazzare nomi più o meni importanti e a tal proposito la società ha già una short-lists pronta: Dean Huijsen per quale c’è il Borussia Dortmund in pressing, Weston McKennie che resta in uscita nonostante i problemi con l’Aston Villa passando per Federico Chiesa o Matias Soulé. Sacrifici necessari, riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, per un totale di 60 milioni di euro.