Calciomercato Juve, pronto un altro rinforzo sulla fascia oltre Greenwood

Calciomercato Juve, non solo Mason Greenwood. Incassato il sì del 22enne del Manchester United pronto a sbarcare in bianconero per rinforzare la Vecchia Signora sulle corsie esterno del nuovo ed entusiasmante 4-2-3-1 d Thiago Motta, potrebbe esserci subito un altri rinforzo di spessore sulle fasce in arrivo. Perché l’intento è quello di offrire una batteria offensiva al neo allenatore non indifferente e così spunta anche un altro grande obiettivo per quella zona del campo.

Calciomercato Juve, arriva anche Savinho?

Come conferma La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, si tratta di Savinho di proprietà del Troyes – quindi sempre gruppo City – ma in prestito al Girona in questa stagione da poco terminata. E’ destinato al Manchester di Guardiola, ma prima di fare questo grande salto diretto dovrà fare altri step intermedi. E uno di questo potrebbe essere la Juventus secondo la Gazzetta. Si valuta infatti un prestito che potrebbe convenire a tutti.

Il giocatore giocherebbe con continuità e ne sarebbe felice, il City si ritroverebbe un proprio gioiello valorizzato e Cristiano Giuntoli porterebbe un rinforzo importante alla corte del nuovo allenatore ma in pienissima linea con la nuova gestione sostenibile e senza ulteriori spese considerando anche quelle già in conto per Michele Di Gregorio, Roberto Calafiori e Teun Koopmeiners.