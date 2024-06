Calciomercato Juve, pronto il rinnovo di Perin: la nuova scadenza

Calciomercato Juve, via al nuovo ciclo firmato Thiago Motta e subito nuova gestione anche tra i pali. Fuori Wojciech Szczesny più adatto per un calcio alla Massimiliano Allegri, dentro invece Michele Di Gregorio reduce dalla nomina di miglior portiere della Serie A ma in più anche abile palleggiatore capace di far partire l’azione dal basso proprio come piace e pretende il tecnico italo-brasiliano di 41 anni.

Calciomercato Juve, Perin rinnova il contratto

Non sarà quindi Mattia Perin a far spazio al 26enne del Monza come si ipotizzava inizialmente quando il 34enne polacco non apriva all’ipotesi araba: poi sono entrati in scena Cristiano Giuntoli e Cristiano Ronaldo e lo scenario si è ribaltato, con l’ex Genoa che alla fine resterà in bianconero e ora rinnoverà anche il suo contratto. La tentazione di giocare c’è stata, è umana, ma alla fine è prevalso l’amore juventino. E raccoglierà comunque dei minuti preziosi nella prossima stagione.

Sul piano contrattuale, come riporta TuttoSport oggi in edicola, l’estremo difensore di Latina firmerà fino al 2026 con opzione fino al 2027. Non un rinnovo ponte, quindi, ma un vero attestato di stima per un profilo che diventa sempre più importante anche per lo spogliatoio juventino. Prolungamento in arrivo anche per Carlo Pinsoglio nel ruolo di terzo.