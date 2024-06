Calciomercato Juve, pronto il sostituto di Rabiot: il nuovo piano B 

Calciomercato Juve, pronto il piano B a centrocampo. Perché ormai può succedere di tutto con Adrien Rabiot e così la Juventus si cautela. Del resto non è ancora arrivata una risposta del centrocampista francese a fronte della maxi proposta avanzata dal Dt Cristiano Giuntoli per la conferma in bianconero. Un’offerta di assoluto rispetto considerando anche i nuovi parametri e la linea di contenimento applicata dalla società ma che non ha riguardato il francese, grazie anche al Decreto Crescita.

Calciomercato Juve, chi è il piano B a Rabiot

Parliamo di un triennale da 7.5 milioni di euro, diventando così uno dei più pagati di tutta la rosa juventina. E non ne sono troppi, considerando alcuni tagli già fatti come i 6 milioni di Alex Sandro e altri in arrivo come i 6.5 milioni per Wojciech Szczesny prossimo all’addio: ciononostante, la Vecchia Signora ha messo comunque sul tavolo una proposta ricchissima pur di trattenere il 29enne. La risposta però non arriva, non è da escludere un colpo di scena amaro, e così la dirigenza si muove già per un’alternativa.

Questa, come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, è Youssouf Fofana del Monaco in uscita dal club francese in quanto in scadenza di contratto nel 2025 e valutato 15 milioni di euro. Dovesse effettivamente saltare la permanenza di Rabiot, la Juve virerebbe subito sul 25enne che costerebbe anche di meno rispetto a un altro nome seguito in Francia: Khéphren Thuram.