Calciomercato Juve, pronto l’assalto a Koopmeiners: ecco l’offerta

Calciomercato Juve, è arrivata l’ora di Teun Koopmeiners in bianconero. Preso Douglas Luiz e in dirittura d’arrivo anche Khéphren Thuram, ora tocca al grande sogno estivo che sarebbe la ciliegina sulla torta di un centrocampo rivoluzionato e potenziato a livelli massimi attraverso queste prime tre mosse estive.

Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il trequartista olandese aspetta solo la Vecchia Signora ormai. Saltato l’Europeo per infortunio, ora si sta godendo le vacanze con la sua dolce metà e attende una telefonata da Torino in cui gli viene dato il via libera per sbarcare a Torino dove ha già pronto un contratto di 5 anni con ingaggio da 4 milioni a stagione più bonus.

Calciomercato Juve, accelerata per Koopmeiners

Alla Continassa, nel frattempo, stanno preparando l’offerta per convincere l’Atalanta. Pronti 40 milioni di euro ma prima andrà ceduto qualcuno per mettere questa somma sul tavolo. Madame potrà fare leva sulla volontà del giocatore che ormai vede solo bianconero in quanto preferisce restare in Italia e ha messo la Juventus davanti anche alle possibilità estere.

Considerata troppo alta la valutazione di 60 milioni sparata dalla Dea, inizialmente l’offerta sarà appunto di 40. E sta sfumando anche l’idea di inserire una contropartita tecnica come Dean Huijsen, cedendo piuttosto il difensore in una trattativa parallela per incassare e reinvestire. Si spera di guadagnare 30-35 milioni da tale operazione.