Calciomercato Juve, proposto anche Soulé per Koopmeiners: le ultime

Calciomercato Juve, Teun Koopmeiners obiettivo assoluto di quest’estate bianconera. Specialmente adesso che è sfumato Roberto Calafiori, l’altro grande nome nel mirino della società. Si farà dunque il possibile per arrivare al trequartista olandese dell’Atalanta che nel frattempo, dopo aver raggiunto un accordo per un contratto quinquennale da 4 milioni di euro più bonus, attende solo la chiamata per raggiungere la Continassa. E’ la Vecchia Signora per lui è altrettanto una priorità, quindi l’affare si farà.

Calciomercato Juve, Soulé nell’affare Koopmeiners?

Bisogna solo trovare un modo per convincere la Dea e non sarà semplice, poiché non sembra voler derogare dai 60 milioni di euro fissati per l’uscita del 26enne. Un assist però, come riporta TuttoSport oggi in edicola, potrebbe giungere da Federico Chiesa per il quale c’è il forte pressing della Roma in queste ore. Dovessero arrivare dalla Capitale i 25 milioni di euro più altri 5 di bonus, a quel punto Giuntoli potrebbe sferrare l’assalto.

Altrimenti bisognerà ragionare su una contropartita per abbattere parte del costo e in queste ore, durante i vari sondaggi esplorativi, il club ha inserito anche Matias Soulé valutato 30 milioni di euro e che piace molto a Gian Piero Gasperini. Ma siamo ancora alle fasi embrionali di un discorso appena agli inizi finché non ci sarà l’accelerata juventina. Di sicuro l’ex Frosinone può essere una carta vincente per sbloccare la questione, a meno che non lo faccia prima Chiesa considerando che per Dean Huijsen è intanto tuto fermo.