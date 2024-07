Calciomercato Juve, proposto Cancelo: la situazione

Calciomercato Juve, proposto Joao Cancelo a Cristiano Giuntoli: lo svela TuttoSport oggi in edicola. In uscita dal Manchester City dove ha rotto in maniera probabilmente irreversibile con Pep Guardiola, l’esterno portoghese finora impegnato a Euro 2024 – alla Juventus nella stagione 2018/19 prima di approdare poi proprio ai citizens – sarebbe stato offerto dal suo agente Jorge Mendes per un possibile ritorno a Torino a distanza di anni.

Calciomercato Juve, proposto Cancelo

La società starebbe cercando in realtà dei profili di minor impegno considerando che Danilo e Andrea Cambiaso sono i titolari designati e si cercano appena dei vice, ma un’occasione del genere potrebbe eventualmente cambiare le carte in tavola. Il problema però sono i costi: il City chiede infatti 25 milioni per il cartellino del giocatore ora 30enne.

E anche l’ingaggio è un ostacolo considerando 6 milioni di euro attuali. Certo potrebbe ridurseli in caso di ritorno in Italia, ma significherebbe comunque un impegno importante nel totale tra cartellino e stipendio. La Juventus ragiona sulla possibilità rivela il giornale ma si tratta comunque di un’operazione dispendiosa. Non propriamente a incastro con la nuova green di questo corso dove la priorità ce l’avranno i risultati sportivi ma al contempo anche il bilancio juventino.