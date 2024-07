Calciomercato Juve, proposto Gudmundsson: retroscena Sportitalia

Calciomercato Juve, c’è anche la questione esterni alti da sistemare nelle prossime settimane e sono diversi i nomi attenzioni da Cristiano Giuntoli. Tra i vari, secondo le ultime indiscrezioni, spunterebbe anche il nome di Albert Gudmundsson per un’altra possibile sfida con l’Inter dopo l’1-0 juventino messo a segno col colpo relativo a Juan Cabal scippato in extremis ai nerazzurri.

Calciomercato Juve, la verità su Gudmundsson

Come rivelato èerò da Alfredo Pedullà attraverso il proprio sito, in verità l’esterno islandese sarebbe stato proposto alla società tramite i suoi agenti ma Paolo Zangrillo – presidente del club ligure – e Alberto Gilardino considerano l’attaccante ormai in rosa e non più in uscita il che di certo non favorirebbe una partenza in questo momento. Ma soprattutto per la Juventus, svela l’esperto di mercato di Sportitalia, non sarebbe una priorità. Lo sono invece Pepe, Wenderson Galeno e Jadon Sancho soprattutto.

Si attendono quindi sviluppi per questi nomi internazionali, col rossoblu che invece rimane appena un eventuale possibilità sullo sfondo ma non assolutamente prioritaria per la Vecchia Signora. Ma il discorso esterni sarà in ogni caso approfondito solo una volta messi in cassaforte i prossimi due obiettivi, Jean Clair Todibo e Teun Koopmeiners. Serviranno circa 100 milioni di euro.