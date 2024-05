Calciomercato Juve, proposto Milik al Bologna per Calafiori: la situazione

Calciomercato Juve, proposto uno scambio al Bologna per arrivare a Roberto Calafiori. Perché non è più un mistero che la Vecchia Signora, ormai assicuratosi Thiago Motta in panchina per le prossime tre stagioni con ingaggio da 3.5 milioni più bonus, vorrebbe anche il difensore emiliano rivelazione assoluta di questa stagione per portare direttamente la coppia in bianconero. Più che Joshua Zirkzee che comunque piace, sarebbe il 22enne romano il vero grande obiettivo dal Dall’Ara.

E per riuscire a convincere Joey Saputo avrebbe messo sul piatto una contropartita tecnica, ovvero un attaccante bianconero: Arkadiusz Milik. Un nome di esperienza internazionale che al Bologna farebbe comodo eccome in vista della partecipazione alla Champions League e in uscita dalla Juventus così Moise Kean che la dirigenza proverà a cedere per monetizzare. Il nome del polacco potrebbe anche far gola al Bologna ma i problemi sono due: la volontà del giocatore e l’ingaggio.

Calciomercato Juve, proposto Milik al Bologna per Calafiori

Il 30enne vorrebbe infatti restare in maglia Juve perché convinto che possa convincere Thiago Motta con le sue qualità. E ha un ingaggio da 3.5 milioni di euro che non è certo alla portata di tutti, tra cui il Bologna. L’affare potrebbe infatti avvenire solo in prestito, dunque con un’operazione tecnicamente slegata dall’acquisto di Calfiori, e con ingaggio parzialmente pagato dalla Juventus.

Il Bologna – riporta La Gazzetta dello Sport – prima di dare una risposta alla società piemontese aspetterà di parlarne col nuovo allenatore, il quale potrebbe essere uno tra Vincenzo Italiano, Domenico Tedesco e Maurizio Sarri. Per Calafiori però non si andrà sotto i 25 milioni di euro come richiesta e al momento, forte anche di un contratto fino al 2027, non c’è la volontà di venderlo. Bianconero che è stato finora nel destino dell’ex Basilea: contro la Juventus da professionista nel 2020, contro la formazione juventina la prima rete e poi la prima doppietta: e se il prossimo passo fosse proprio giocare in bianconero?