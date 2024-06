Calciomercato Juve, proposto scambio al Milan per Saelemaekers

Calciomercato Juve, proposto un affare al Milan: il retroscena giunge dal Corriere della Sera oggi in edicola e riguarda Alexis Saelemaekers, esterno offensivo rientrato in rossonero dopo il mancato riscatto del Bologna e pupillo di Thiago Motta. Il belga, di 24 anni e jolly tattico, è stato uno dei protagonisti della cavalcata rossoblu che ha riportato la squadra in Champions League 60 anni dopo dall’ultima volta.

Calciomercato Juve, Milan rifiuta scambio per Saelemaekers

Così è spuntata l’ipotesi Juventus che è alla ricerca di un profilo proprio per quella fascia. Tanto da spingere Cristiano Giuntoli anche a una vera e propria offensiva però rifiutata dal club rossonero. Il Dt vuole infatti accontentate il neo allenatore bianconero, ma senza un esborso particolare e ha infatti messo sul piatto Moise Kean per uno scambio diretto ma il Diavolo ha declinato. Il tutto prima di queste ore quando si è sbloccato l’affare per il centravanti classe 2000 in direzione Fiorentina.

Le due società sono infatti vicine alla chiusura per il trasferimento in viola del 24enne, con una differenza minima e un accordo col giocatore di fatto già raggiunto su richiesta diretta di Raffaele Palladino che ha voluto l’ex PSG. Per quanto riguarda invece Saelemaekers, il Milan attende un rilancio valutando il giocatore 10-15 milioni di euro ma è probabile che il dirigente guardi prima ad altre piste più di impatto.