Calciomercato Juve, prove di disgelo per Calafiori: le ultime

Calciomercato Juve, prove di disgelo col Bologna per Roberto Calafiori: lo annuncia TuttoSport oggi in edicola. Il passaggio di Thiago Motta dal Dall’Ara allo Stadium, per modalità e tempistiche, ha freddato un po’ i rapporti tra le parti e reso il terreno per il difensore obiettivo bianconero poco fertile. Ma la Vecchia Signora è pronta a mediare, come evidenzia il quotidiano. E ci sarebbe già un modo per riuscirci.

Quale? La carta Moise Kean, obiettivo del club emiliano pronto a partecipare la Champions e con Vincenzo Italiano grande estimatore del classe 2000 in uscita dalla Continassa dato anche il contratto in scadenza nel 2025. L’attaccante ha necessariamente bisogno di rilanciarsi e il rossoblu potrebbe diventarne un’occasione ideale, considerando anche il palcoscenico internazionale a cui appunto prenderà parte.

Calciomercato Juve, asse Kean-Calafiori?

Per Cristiano Giuntoli sarebbe un modo per piazzare un esubero ma al contempo provare a riaprire i discorsi per Calafiori per il quale il club felsineo fa comunque muro o in alternativa spara altissimo ovvero circa 40 milioni. Sia per le ambizioni stagionali e la sensazione di non smontare il giocattolo dopo il saluto al tecnico italo-brasiliano e a Joshua Zirzkee anche prossimo all’uscita, sia per la grossa percentuale da dirottare al Basilea.

Nel caso, però, Kean e Calafiori dovrebbero essere due operazioni distinte e separate: nel caso fossero legate, infatti, una clausola porterebbe il Bologna a dover versare in Svizzera anche metà del valore del cartellino del giocatore. Motivo per cui risulta difficile anche l’inserimento di altre contropartite che piacerebbero, come Hans Nicolussi Caviglia o Tommaso Barbieri.