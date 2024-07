Calciomercato Juve, QS svela la nuova squadra di Rabiot

Calciomercato Juve, sfumati due grandi obiettivi in queste settimane. Il primo interno ovvero Adrien Rabiot che alla fine il contratto non lo ha più firmato il nuovo contratto juventino nonostante la cifra importante da 7.5 milioni di euro per tre anni avanzata da Cristiano Giuntoli, l’altro esterno e che si sperava di portare alla Continassa ovvero Roberto Calafiori che invece alla fine volerà in Premier League in direzione Londra ma sponda Arsenal e non Chelsea per sua diretta scelta.

Calciomercato Juve, dove andrà Rabiot

Se per il difensore era prevedibile che non potesse non andare secondo i piani data la resistenza del Bologna da una parte e la concorrenza e soprattutto l’attenzione che ha attirato anche durante Euro 2024 dall’altra, non ci si immaginava un epilogo simile per il Cavallo Pazzo dopo la proposta importante avanzata dalla società e dei segnali che facevano filtrare a un certo punto enorme fiducia per un nuovo matrimonio bianconero.

Invece niente da fare: firma mai più arrivata e che a questo punto non arriverà. La mano dell’ex PSG si poggerà piuttosto su un altro faraonico contratto e sarà quello del Real Madrid come assicura QS oggi in edicola. A oggi infatti, rivela il quotidiano, sono i blanocos il suo futuro dove approderà a parametro zero e probabilmente anche con un ricco bonus alla firma.