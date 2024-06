Calciomercato Juve, quale futuro per Fagioli e Locatelli?

Calciomercato Juve: doppio rinforzo in arrivo a centrocampo. Uno è praticamente già bianconero e si tratta di Douglas Luiz pronto anche alle visite mediche in bianconero dopo l’inserimento di Enzo Barrenechea nell’affare con l’Aston Villa al posto di Weston McKennie, l’altro è il sostituto di Adrien Rabiot perché la società è già in azione per sostituire il centrocampista francese che a oggi difficilmente rinnoverà il contratto.

Calciomercato Juve, i programmi per Fagioli e Locatelli

Sembrava scontata la risposta a fronte del triennale da 7.5 milioni di euro messo sul tavolo dal Dt Cristiano Giuntoli, invece il 29enne sta cedendo alle lusinghe estere con un possibile approdo al Real Madrid o in alternativa alla ricca e competitiva Premier League. Così caccia a un altro centrocampista per la mediana del nuovo 4-2-3-1.

Ma in tutto questo che fine faranno Nicolò Fagioli attualmente in Germania e soprattutto Manuel Locatelli, reduce dalla scottante delusione della mancata convocazione a Euro 2024? Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ci sarà spazio anche per loro nel nuovo ciclo juventino: non partiranno titolari ma andranno a completare la mediana che vedrà diverse rotazioni dati i tanti impegni della prossima stagione. Toccherà a loro, poi, scalate eventualmente le gerarchie.