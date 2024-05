Calciomercato Juve, quando arriverà la decisione di Rabiot e cosa filtra

Calciomercato Juve, quale futuro per Adrien Rabiot? Lo scopriremo tra non troppo, perché sono ore decisive in casa bianconera da questo punto di vista. Il centrocampista francese, in scadenza di contratto quest’estate, tecnicamente potrebbe già andar via a parametro zero se volesse. Ma non sarebbe questa la priorità al momento, altrimenti un’intesa altrove l’avrebbe anche già trovata.

Vuole prima un confronto con la società prima di emettere il verdetto sul suo futuro che, nonostante tutto, potrebbe comunque essere lontano da Torino. Tutto aperto insomma, ma priorità prima ai dialoghi con la Vecchia Signora. Se l’addio di Massimiliano Allegri potrebbe essere un punto a sfavore, l’approdo di Thiago Motta con cui ha condiviso l’esperienza al PSG e col quale c’è un rapporto importante potrebbe essere invece determinate in senso positivo.

Calciomercato Juve, cosa filtra per il futuro di Rabiot

Come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, nelle prossime ore sono previsti contatti telefonici tra il direttore tecnico Cristiano Giuntoli e la madre-manager del calciatore. Il verdetto, qualunque esso sia, è attesa per metà giugno, perché nel caso la Juve tua dovrà trovare un altro centrocampista ancora oltre all’obiettivo Teun Koopmeiners: l’olandese andrebbe a sostituire numericamente Paul Pogba, quindi servirebbe un altro che prenderebbe l’eventuale posto dell’ex Paris Saint-Germain.

Una storia che si ripete per il 29enne che si ritrova nella stessa condizione della scorsa estate: alla fine decise di prolungare per un solo anno e arrivando a un ingaggio di 8 milioni di euro, ora bisogna comprendere gli sviluppi a quest’altro giro ma sembra filtri fiducia in casa juventina. Restano dunque ancora due settimane di tempo per la lavorare sulla pista e strappare eventualmente un sì. In molti sono convinti che con Thiago Motta potrebbe esaltarsi ancor di più, mostrando il suo strapotere fisico valorizzato dal nuovo gioco bianconero.