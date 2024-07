Calciomercato Juve, quando potrebbe sbloccarsi l’idea Berardi

Calciomercato Juve, Domenico Berardi resta un’idea sullo sfondo per Cristiano Giuntoli: lo conferma anche il Corriere della Sera oggi in edicola. Dopo aver sfiorato la maglia bianconera la scorsa estate quando il giocatore ha anche spinto per approdare alla Continassa, alla fine inutilmente, ora potrebbe arrivare a prezzo di saldo alla luce del rovinoso finale di stagione del Sassuolo retrocesso in Serie B e il grave infortunio al tendine di Achille per un lungo stop.

Calciomercato Juve, ancora viva l’idea Berardi

Possibile sfida col Napoli, però, per il 29enne calabrese. Anche la formazione di Antonio Conte sta infatti osservando l’evoluzione del fantasista neroverdi a proposito del suo programma di recupero che dovrebbe riportarlo in campo a ottobre circa. L’affare, però, che sia da una parte o dall’altra, è destinata a decollare dopo metà agosto, ovvero per il rush finale di mercato.

Non è una priorità, infatti, per la Vecchia Signora che nelle ultime ore ha valutato Berardi anche come vice Vlahovic. O potrebbe essere un nome unicamente per la corsia destra ma lì dove dovessero sfumare tutti i principali obiettivi della lista di Cristiano Giuntoli, per un elenco bello corposo allo stato attuale e al momento guidato da Jadon Sancho che è la priorità più di Mason Greenwood, Karim Adeyemi e le nuove idee lusitane.