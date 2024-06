Calciomercato Juve, quanto costerà Alisha Lehmann: stipendio e costo

Calciomercato Juve, operazione di coppia in entrata per un affare destinato ad entrare nella storia. Non per i valori assoluti in sé anche se comunque importanti, quanto per il fatto appunto che per la prima volta nell’epoca moderna – ma in assoluto anche in generale negli annali del calcio – un club organizza una doppia operazione tra fidanzato e fidanzata così da tenerli vicini e coniugare utile e dilettevole trattandosi anche di una calciatrice e tra l’altro con un impatto mediatico anche importante.

Come si è ben compreso il riferimento è a Douglas Luiz dell’Aston Villa pronto a diventare un nuovo giocatore della Vecchia Signora nonostante i rallentamenti dovuto a Weston McKennie: l’affare si farà comunque e il brasiliano approderà a Torino dopo la Coppa America dove è attualmente impegnato tra l’altro in compagnia degli juventini Danilo e Gleison Bremer.

Calciomercato Juve, quanto costerà Alisha Lehmann

Ma con sé porterà anche la dolce metà, la svizzera Alisha Lehmann star del web oltre che calciatrice: la Juventus prenderà anche lei per questioni di immagine, cavalcando l’onda e usufruendo di riflesso dei milioni di followers di cui la atleta gode su tutte le sue piattaforme. Se Douglas Luiz sarà pagato 20 milioni più i cartellini di McKennie e Samuel Iling Junior e guadagnerà circa 5-6 milioni di euro, la 25enne guadagnerà all’incirca 70 mila euro netti all’anno per un costo per l’operazione pari a 50 mila euro circa per aggiungersi alle J Women.