Calciomercato Juve, quanto incassa la Juve se Szczesny va al Monza

Calciomercato Juve: ora è ufficiale l’approdo di Michele Di Gregorio come nuovo portiere bianconero. Pronto ormai da settimane, alla fine l’estremo difensore milanese è stato annunciato nonostante la mancata cessione di Wojciech Szczęsny per il quale si è registrato una frenata sul fronte Al-Nassr per un possibile passaggio in Arabia Saudita. Così ora non è nemmeno totalmente da escludere che possa saltare l’affare, soprattutto alla luce dell’inserimento del Monza di Adriano Galliani.

Calciomercato Juve, e se Szczęsny va al Monza?

Lo storico dirigente pensa infatti proprio al polacco per sostituire il 26enne eletto miglior portiere dell’ultimo campionato di Serie A. E chissà che la nascita della seconda figlia dell’ex Roma, lieta notizia annunciata sui suoi canali social proprio nelle ultime ore, non lo spinga alla fine a rimanere in Italia dove è ormai di casa piuttosto che tentare una ricchissima avventura in Medio Oriente ma con tutte le peculiarità del caso a cui bisognerà adattarsi.

Così fosse, cambierebbero le condizioni per la Vecchia Signora. Come infatti riferisce TuttoSport oggi in edicola, in caso di trasferimento nel campionato arabo giungerebbe una cifra da 4-5 milioni di euro per il cartellino. Se dovesse invece accettare di andare in Lombardia non ci sarebbe nessun guadagno per la Juventus, che dovrebbe anzi concedere una buonuscita al giocatore per una risoluzione contrattuale. Significherebbe comunque risparmiare sul grosso ingaggio da 6.5 milioni di euro, perdendo però la somma parallela.