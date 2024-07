Calciomercato Juve, quanto vuole davvero la Juve per Soulé: la cifra

Calciomercato Juve, tiene banco la questione relativa a Matias Soulé in queste ore in casa bianconera. E’ tra l’altro determinante per incassare poi il tesoretto necessario con cui lanciare l’assalto a Teun Koopmeiners, il grande sogno di quest’estate juventina, senza farsi minimamente intimorire dall’avviso arrivato da Bergamo in queste ore. La società è fiduciosa forte dell’accordo con l’olandese che ha ormai già la testa a Torino. Ora è appena questione di quando si sbloccherà questa prima grande cessione.

Calciomercato Juve, a quanto sarà venduto Soulé

Un’uscita a malincuore poiché Thiago Motta avrebbe puntato volentieri sull’argentino, tuttavia necessaria per una causa considerata superiore alla Continassa. Troppo importante arrivare a Koopmeiners per mettere il punto esclamativo sul centrocampo inserendo un trequartista che potrebbe garantire davvero il salto di qualità al reparto in grande affanno nella passata stagione.

Ma quanto può arrivare effettivamente dalla cessione del 21enne argentino? Come rivelato in diretta da SkySport, la proposta della Roma è di 26 milioni rispetto ai 25 del Leicester ma non basteranno di certo. Cristiano Giuntoli è piuttosto deciso a sparare quota 40 per poi scendere a un massimo a 35 milioni, magari bonus compresi, ma non di meno. La prossima settimana potrebbe essere decisiva. Si attendono infatti sviluppi importanti.20