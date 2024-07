Calciomercato Juve, quasi preso un talento del Barça: il retroscena

Calciomercato Juve, emerge un sorprendente retroscena relativo a questi giorni in cui sono arrivati gli annunci di Michele Di Gregorio e ora anche Khéphren Thuram. La società è stata infatti a un passo dal chiudere un colpaccio sul fronte giovanile, ovvero un talento del Barcellona considerato da molti come un nuovo Lamine Yamal. Lo svela Tuttomercatoweb.

Calciomercato Juve, vicina una stellina del Barcellona

Si tratta di Toni Fernandez, stella assoluta delle giovanili brlaugrana convocato anche da Hansi Flickper per il ritiro della prima squadra. Trequartista e seconda punta, per la Vecchia Signora sarebbe stato un affare in stile Kenan Yildiz e sarebbe stata davvero a un passo dal chiudere. Invece in queste ore il 16enne ci ha ripensato e ha così firmato il prolungamento col Barcellona, accantonando non solo la proposta juventina ma anche quella dal Bayer Leverkusen.

L’offerta bianconera, però, era nettamente la più importante sul piano economico, tant’è che doppiava addirittura la cifra che andrà a percepire e i genitori del ragazzo sono stati anche a Torino per vedere le infrastrutture e capire dove si sarebbe eventualmente trasferito il figlio. Insomma, la Juventus ce l’aveva in pugno e c’era la sensazione di una situazione ormai vicina. Poi il clamoroso ribaltone improvviso. E il rischio che diventi adesso un grosso, enorme, rimpianto futuro.