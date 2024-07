Calciomercato Juve, questione di giorni per la cessione di Soulé

Calciomercato Juve, sarebbe vicinissima la cessione di Matias Soulé: lo rivela TuttoSport oggi in edicola. La strada è tracciata e sarebbe addirittura questione di giorni, ormai, prima che il talento argentino saluti definitivamente la maglia bianconera. Nonostante la preferenza giallorossa per l’ex Frosinone, alla fine potrebbe essere comunque il Leicester il suo destino dove tra l’altro guadagnerebbe il triplo.

Calciomercato Juve, Soulé vicinissimo al Leicester: le cifre

E’ infatti la squadra inglese quella più avanti al momento e si attende in settimana la pec ufficiale con la nuova proposta che possa avvicinarsi il più possibile alla richiesta da 40 milioni di euro avanzata da Torino. La proposta dovrebbe essere di 32-35 milioni bonus compresi più una percentuale sulla futura rivendita. E probabilmente potrebbe bastare per la fumata bianca definitiva.

Somma che a quel punto il Dt Cristiano Giuntoli prenderebbe e dirotterebbe in direzione Bergamo per calare il prossimo colpo in programma: Teun Koopmeiners. C’è infatti l’olandese nel mirino adesso per mettere il punto esclamativo sul centrocampo dopo gli arrivi di Douglas Luiz e Khéphren Thuram. Il 26enne non aspetta altro, dopo aver raggiunto l’accordo contrattuale con la Vecchia Signora, poiché è in attesa già da un po’. E adesso è arrivato il momento di concretizzare.