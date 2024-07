Calciomercato Juve, Rabiot archiviato: non sarà più atteso

Calciomercato Juve, Adrien Rabiot si è nascosto in Germania in queste settimane e la società bianconera ha definitivamente abbandonato la pista e non lo aspetterà più: lo annuncia TuttoSport di oggi. Le ultimissime indiscrezioni dalla Continassa, infatti, vorrebbero che la società abbia detto definitivamente addio al centrocampista francese che alla fine ha tirato troppo la corda fino a spezzarla.

Calciomercato Juve, Rabiot è ormai il passato

Il 29enne non sarà più aspettato, con la proposta sul tavolo non più presente. Un po’ perché l’atteggiamento del calciatore ha irritato la dirigenza bianconera, un po’ perché la stessa ha nel frattempo provveduto risolvendo il buco a centrocampo prima con Douglas Luiz e poi soprattutto con Khéphren Thuram che ha preso effettivamente il posto del Cavallo Pazzo. Più giovane e decisamente più economico, rispetto all’ex PSG che spinto dall’avidità ha rifiutato un super contratto da 7.5 milioni di euro per tre anni.

E con Manuel Locatelli e Nicolò Fagioli il reparto del nuovo 4-2-3-1 ora è al completo. Per Rabiot ora, terminato anche il suo Europeo, resta da definire il futuro: si vocifera del Real Madrid ma si attendono sviluppi e nel frattempo sembra che si stiano spegnendo le indiscrezioni su Liverpool e Bayern Monaco. Un’altra destinazione sembra invece prendere sempre più quota nelle ultime ore, secondo Ts: il Milan. Gli sarà convenuto, nel caso?