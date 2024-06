Calciomercato Juve, Rabiot avrebbe chiesto anche più soldi: retroscena

Calciomercato Juve, si infittisce il mistero di Adrien Rabiot. Un punto interrogativo enorme che pende sulla situazione ma che porta a un epilogo ormai chiaro: ovvero il mancato rinnovo in bianconero, salvo clamorose novità o ripensamenti del calciatore che anche ieri in conferenza è apparso freddo su un possibile futuro alla Juventus. La risposta doveva giungere ancor prima dell’Europeo e invece rischia di giungere ben oltre, risultando appunto anche non positiva.

Calciomercato Juve, Rabiot vuole un ingaggio ancor più alto?

Eppure non parliamo di poco al netto anche dei nuovi parametro economici fissati da Cristiano Giuntoli per una Juventus più sostenibile: grazie anche al Decreto Crescita che permetterebbe di ammortizzare i costi fiscali, la società ha messo sul tavolo una proposta triennale da 7.5 milioni di euro. Praticamente diventerebbe ancor di più tra i più pagati in assoluto della rosa. Ma sembra che non basti per il 29enne che, data l’età, forse vuole strappare un contratto ricchissimo.

Oltre a La Gazzetta dello Sport che parla di un inserimento del Real Madrid dietro la frenata del Cavallo Pazzo, il Corriere dello Sport svela di un gioco a rialzo per la firma: avrebbe infatti chiesto 8 milioni di euro pur di firmare. La dirigenza non appare però intenzionata ad assecondare in quanto ritiene di aver presentato già un’offerta assolutamente importante. E in effetti è davvero così.