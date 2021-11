Calciomercato Juve – Il centrocampo è il reparto in cui la Juventus potrebbe muovere maggiormente le proprie pedine, già a gennaio. Lo riferisce Sky Sport, che in un articolo firmato dal giornalista Paolo Aghemo traccia le possibili strategie della società bianconere.

Strategie che, però, non possono prescindere dalle cessioni: con la valigia in mano ci sarebbero Rabiot e Ramsey, che arrivati a parametro zero potrebbero rappresentare anche una plusvalenza in caso di cessione. Motivo per cui la Juventus potrebbe anche permettersi uno sconto sul prezzo del loro cartellino, in caso di pretendenti disposte a farsi avanti.

Calciomercato Juve, tutto dipende da Rabiot e Ramsey

Le cessioni libererebbero spazio salariale e ridurrebbero i costi – Ramsey e Rabiot pesano 30 milioni di euro lordi a stagione – ma soprattutto spianerebbero la strada a nuovi investimenti.

E in questo senso le piste battute dai bianconeri secondo Sky Sport sono due: una porta al centrocampista del Borussia Dortmund Axel Witsel, che a giugno sarà svincolato; l’altra ad Aurélien Tchouaméni, talento del Monaco sul quale hanno messo gli occhi i club di mezza Europa.

Due operazioni diverse: se per il belga, che piace molto ad Allegri, non è da escludere un tentativo già a gennaio, per il giovane francese la strada è più in salita. In entrambi i casi, il via libera a nuove operazioni sarà possibile solo in un caso: la parola d’ordine è solo una, cessioni.

