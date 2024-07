Calciomercato Juve, resta ancora viva un’ipotesi per Chiesa: gli scenari

Calciomercato Juve, ora andrà definito il futuro di Federico Chiesa una volta terminato Euro 2024 e prossimo al rientro alla Continassa dopo le vacanze estive. Resta o andrà via? Decisamente più probabile la seconda allo stato attuale, anzi è praticamente certo sia per una questione meramente contrattuale – data la scadenza appunto nel 2025 – sia per le preferenze del neo tecnico Thiago Motta che in realtà preferirebbe un esterno con altre caratteristiche.

Calciomercato Juve, ultime sul futuro di Chiesa

Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, c’è ancora un’idea che nei piani delle due parti era quella iniziale e non ancora del tutto tramontata: ovvero quella di un rinnovo ponte di un altro anno alle stesse cifre attuali, ovvero 5 milioni di euro netti, che permetterebbe così al club di gestire la questione con minor impellenza. In ogni caso bisognerà trovare poi una sistemazione e si guarda soprattutto alle piste estere come il Bayern Monaco o il Manchester United.

Proprio per quanto riguarda i Red Devils potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare a due giocatori che piacciono molto, ovvero Jadon Sancho e Mason Greenwood. E’ previsto un incontro tra Fali Ramadani, agente dell’esterno ex Fiorentina, e Cristiano Giuntoli nelle prossima settimane se non proprio giorni. Ma è probabile che la Vecchia Signora debba vendere a cifre inferiori rispetto a quelle desiderate, considerando anche un rendimento in Germania per l’Europeo non proprio esaltante.