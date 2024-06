Calciomercato Juve, resta viva l’ipotesi Berardi: le ultime

Calciomercato Juve, Domenico Berardi resta una possibilità sullo sfondo bianconero. Non più una priorità come lo era la scorsa estate quando il Sassuolo ha fatto muro totale facendo alla fine sfumare la possibilità nonostante anche le intenzioni chiare dell’attaccante, ma comunque un’alternativa valutata dalla Vecchia Signora che col mercato dovrà puntellare anche l’attacco con in particolare un esterno di fascia nel mirino di Cristiano Giuntoli.

Calciomercato Juve, Berardi sempre sullo sfondo

Le idee principali sono Jadon Sancho e Karim Adeyemi, il primo in prestito per i costi proibitivi in termini di ingaggio dati gli 8.5 milioni di euro netti e il secondo a titolo definitivo ma al costo di 30 milioni. Dovessero rivelarsi non propriamente fattibili tali piste, chissà che la società bianconera non possa virare sull’attaccante di 29 anni.

Senza il grave infortunio che gli ha fatto saltare l’ultima parte di stagione sarebbe diventata una grandissima occasione di mercato, ma anche con una condizione fisica ora da valutare diventa comunque un’opportunità interessante. Specialmente considerando che si parlerà di cifre decisamente più umane in quest’occasione rispetto ai 40 milioni sparati un anno fa dai neroverdi. Anche meno della metà probabilmente. La Juventus tuttavia non è la sola a ragionarci: come svelato da Il Resto del Carlino, anche Milan e Roma valutano la pista.