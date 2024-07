Calciomercato Juve, retroscena Thiago Motta: ha provato a convincerlo

Calciomercato Juve, è Jean-Clair Todibo ora la prima alternativa a Roberto Calafiori sfumato ma in verità c’è stata un’altra preferenza per diversi giorni. Si tratta di Alessandro Buongiorno del Torino, ora ufficialmente alla corte di Antonio Conte in maglia azzurra, ma tentato in extremis da Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo bianconero che ha rilanciato pesantemente offrendo pur di calare il colpaccio, offrendo anche più soldi del Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Juve, retroscena Thiago Motta-Buongiorno

Decisiva per la mancata fumata bianca è stata la volontà del calciatore che, cresciuto ne Toro da quando aveva 7 anni, non se l’è sentita di passare dall’altra sponda della città come hanno fatto in passato – parlando di difensori – Angelo Ogbonna o Gleison Bremer che è ancora in bianconero e che Thiago Motta ha blindato sin dal suo arrivo. E a proposito del neo tecnico juventino spunta un retroscena anche per quanto riguarda l’ex Bologna.

Come riporta infatti La Repubblica oggi in edicola, anche l’allenatore italo-brasiliano avrebbe fatto un tentativo in prima persona per il capitano granata. Ma anche in questo caso il 25enne è stato irremovibile confermando la volontà di andare piuttosto in Campania. “Aver acquistato Buongiorno, giocatore molto ambito in Serie A, nonostante un appeal inferiore al momento dato il 10° posto da cui veniamo, deve darci la consapevolezza che anche dal punto di vista del mercato possiamo dire la nostra”, ha riferito Conte in conferenza stampa.