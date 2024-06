Calciomercato Juve, retroscena Thuram: rifiutati due scambi

Calciomercato Juve, sarà Khephren Thuram il prossimo acquisto bianconero: dopo Douglas Luiz per il quale ormai si attende solo l’annuncio ufficiale, seguirà il centrocampista francese figlio d’arte individuato come il rinforzo ideale per il nuovo 4-2-3-1 di Thiago Motta con un’importante accelerata soprattutto dopo aver capito che i margini per Adrien Rabiot si stavano riducendo sensibilmente.

Calciomercato Juve, il Nizza rifiuta due bianconeri

Così ecco l’incursione del direttore tecnico bianconero ormai anche prossimo alla chiusura di un affare sulla base di 20 milioni di euro bonus compresi. La scadenza di contratto nel 2025, infatti, ha fatto calare notevolmente le richieste del Nizza che inizialmente oscillavano tra i 35 e 40 milioni di euro.

Quindi si va dritti per la metà più o meno, con la Vecchia Signora che ha anche provato ad abbassare la cifra inserendo due contropartite tecniche: o Arkadiusz Milik o Filip Kostic nell’affare come rivela TuttoSport, ma il club transalpino ha rifiutato per gli stipendi alti di entrambi i calciatori e che sforano i parametri della società e così non si è nemmeno arrivati ad approfondire le valutazioni tecniche.

Giuntoli dunque dovrebbe versare l’intera cifra cash e potrà farlo soprattutto grazie a una cessione parallela, quella di Moise Kean alla Fiorentina, ma non è ancora detta l’ultima parola: resta in piedi infatti l’inserimento di Joseph Nonge nella trattativa, giudicato sacrificabile alla Continassa e col Nizza che ci starebbe pensando su. Accettassero, calerebbe l’importo economico in direzione Costa Azzurra.