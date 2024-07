Calciomercato Juve, rientrerà una contropartita nell’affare Cabal

Calciomercato Juve, preso Juan Cabal: lo conferma anche il Corriere Torino oggi in edicola. Scatto decisivo dunque per il Dt Cristiano Giuntoli che con una mossa a sorpresa ha sbaragliato la concorrenza dell’Inter che si era mossa parecchio prima per il difensore colombiano ed era, almeno all’apparenza, nettamente avanti per la chiusura.

Calciomercato Juve, un giocatore nell’affare Cabal

Invece ecco il jolly calato che sorprende tutti e che garantisce a Thiago Motta il 4° acquisto di questa campagna acquisti dopo Douglas Luiz, Michele Di Gregorio e Khéphren Thuram. Il sudamericano, nato centrale ma adattato terzino da Marco Baroni e spendibile quindi anche come vice di Andrea Cambiaso, è atteso per le visite mediche nelle prossime ore per un affare ormai chiuso e definito.

E occhio alla particolarità, come aggiunge il Corriere: nella trattativa è rientrata una contropartita tecnica. Ovvero il 23enne juventino Marley Aké che approderà in maglia gialloblu. Ciononostante – si legge sempre sulle colonne del giornale – non è comunque escluso l’affare per Jean-Clair Todibo ma la Vecchia Signora si è anticipata per Cabal anche come eventuale paracadute dato l’inserimento del West Ham in queste ultime ore e una richiesta al momento parecchio importante sparata dal Nizza: 35-40 milioni di euro.