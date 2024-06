Calciomercato Juve, rifiutata l’offerta per Gatti: la situazione

Calciomercato Juve, rifiutata l’offerta per Federico Gatti: lo svela Alfredo Pedullà in esclusiva attraverso il proprio sito. Si era parlato di Newcastle per il difensore attualmente impegnato a Euro 2024 ma Cristiano Giuntoli ha rispedito indietro le avance britanniche confermando il calciatore in organico per la prossima stagione.

Calciomercato Juve, respinta offerta per Gatti

La società bianconera, si legge sul portale dell’esperto mercato di Sportitalia, non ha intenzione di lasciar partire il 26enne di Rivoli e al contempo lo stesso calciatore non ha intenzione di andar via da Torino a meno che non arrivino proposte di quelle irrinunciabili ma non sarebbe questo il caso. L’ex Frosinone, dunque, va dritto verso la permanenza anche con l’arrivo di Thiago Motta.

La Juventus lo apprezza per duttilità tattica, energia che mette in campo e spiccato senso di appartenenza e attaccamento alla maglia juventina. Se non dovesse arrivare Giovanni Di Lorenzo, Gatti potrebbe essere adattato sulla destra così da far reparto insieme a Danilo che ha annunciato amore assoluto per Madame. Prima soluzione centrale dietro Gleison Bremer e – se dovesse arrivare – Roberto Calafiori ma anche potenziale esterno destro per la fascia. Un ruolo che per energia, mentalità e caratteristiche potrebbe avere nelle corde, seppur con un’interpretazione magari più tattica.