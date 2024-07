Calciomercato Juve, rifiutata un’offerta per Soulé: i dettagli

Calciomercato Juve, rifiutata un’offerta per Matias Soulé: lo rivela il Corriere Torino oggi in edicola. Presente oggi alla Continassa per l’inizio del raduno bianconero, l’argentino è uno dei nomi su cui Thiago Motta punterebbe volentieri per il nuovo ciclo juventino. E sembra che ci sia stata una promessa di Cristiano Giuntoli al neo allenatore a proposito del futuro del sudamericano. Chissà se sarà confermata.

Calciomercato Juve, rifiutata offerta per Soulé

Nel frattempo una proposta sarebbe stata già declinata: quella del Leicester per una proposta da 25 milioni di euro. Troppo pochi per la società bianconera che invece ne chiede al massimo 35-40 per valutare una cessione. Del resto allo stato attuale il fantasista rientrato dopo l’ottima stagione al Frosinone con 11 gol è davanti anche a Federico Chiesa nelle nuove gerarchie, con l’ex Fiorentina in uscita anche per questo.

In questi primi giorni le parti si conosceranno e chissà che non possa sbocciare definitivamente l’amore, con una possibile permanenza in bianconero per la stagione all’orizzonte. I tifosi juventini sarebbero d’accordo: non hanno mai visto di buon occhio le indiscrezioni a proposito di una possibile cessione per far cassa. Che si sacrifichi qualcun altro per arrivare a Teun Koopmeiners. E le alternative non mancano di certo.