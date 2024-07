Calciomercato Juve, rilancio dall’Arabia per Rugani: le cifre

Calciomercato Juve, Thiago Motta ha comunicato la cessione a diversi giocatori alla Continassa nelle ultime ore tra cui anche a Daniele Rugani e arrivano importanti novità proprio a proposito del difensore. Considerato non adatto per la nuova filosofia calcistica, l’ex Empoli è destinato a far le valigie malgrado anche il rinnovo di fine stagione e ora c’è una chiamata economicamente importante per lui: quella dell’Arabia Saudita.

Calciomercato Juve, ecco l’offerta a Rugani

Come infatti svela Alfredo Pedullà attraverso il proprio sito, è in arrivo un rilancio dell’Al Shabab in queste ore migliorando l’offerta di 6 milioni netti a stagione per tre anni. Pronta una call per la giornata di oggi col direttore sportivo della società saudita, l’italiano Domenico Teti, per definire i dettagli. Alla Juventus andrebbero circa 3 milioni di euro.

Il calciatore – svela l’esperto di mercato di Sportitalia – ci starebbe seriamente pensando, mentre starebbe sfumando la possibilità Ajax per motivi economici e resta sullo sfondo l’ipotesi Atalanta anche se non da protagonista ma che gli garantirebbe una continuità in Italia. Il 29enne ci sta ragionando anche perché significherebbe restare nel campionato arabo almeno due anni, altrimenti, andando via prima, andrebbe incontro a enormi tasse da pagare.