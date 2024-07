Calciomercato Juve, rilancio Leicester per Soulé: le cifre

Calciomercato Juve, la società è indecisa sul da farsi con Matias Soulé mentre il giocatore invece ha le idee chiarissime. In verità, a dirla tutta, non è che la dirigenza abbia dubbi sul talento argentino: è consapevole che si tratta di un prospetto di assoluto spessore e degno anche di vestire la maglia Juve sin da subito e da protagonista. Ne è certo Thiago Motta che lo allenerebbe volentieri in questo nuovo corso.

Calciomercato Juve, ultimissime su Soulé

Ma se il 21enne dovesse essere l’unico modo per arrivare un grande obiettivo come Teun Koopmeiners, capace di far fare il salto di qualità al centrocampo juventino, ecco che a quel punto il giocatore quest’anno al Frosinone diventerebbe inevitabilmente sacrificato per una causa considerata superiore e per il bene di una Juve che diventerebbe così più forte ancora.

Dipendesse però dall’atleta ieri il più acclamato di tutti alla Continassa, resterebbe a Torino senza se e senza ma. Ma in alternativa, se proprio il suo destino dovesse essere altrove, il classe 2000 avrebbe una preferenza come rivela TuttoSport oggi in edicola. E si tratta in generale della Premier League: è lì che vorrebbe andare in caso di separazione. E ci sarebbe già un’offerta sul tavolo dall’Inghilterra: quella del Leicester. Ovvero da 25 milioni più 5 alla Vecchia Signora e 3 all’anno all’attaccante. Basterà?