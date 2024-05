Calciomercato Juve, rinforzo dal Man City? E’ stato proposto a Giuntoli

Calciomercato Juve, possibile rinforzo dal Manchester City per la Vecchia Signora? Secondo quanto riporta il Corriere di Torino oggi in edicola, in queste ore, tra le diverse idee di mercato che iniziano a prendere corpo, spunta anche il nome di un giocatore del Manchester City proposto al Dt Cristiano Giuntoli. Sarebbe un nome per la fascia, perché con la nuova difesa a quattro di Thiago Motta ci sarà bisogno di terzini.

Calciomercato Juve, proposto Yan Couto e non solo a Giuntoli

Solo Danilo e Andrea Cambiaso sarebbero gli unici a oggi davvero pronti per giocare in una Juventus altamente competitiva. Filip Kostic è in uscita, Samuel Ilig-Junior anche sembrerebbe, e Mattia De Sciglio non è nemmeno da prendere in considerazione: con Timothy Weah che potrebbe essere avanzato sulla trequarti offensiva del 4-2-3-1, servono effettivamente rinforzi per la corsia.

E oltre a Giovanni Di Lorenzo in rottura col Napoli considerato dal direttore tecnico bianconero, spunta un nuovo nome: si tratta del 21enne brasiliano Yan Couto. Di proprietà del City, ha giocato in prestito al Girona quest’anno. Non sarebbe l’unica soluzione avanzata a Giuntoli però, perché – dalla stessa agenzia – sarebbe stato offerto anche il 31enne Nicolas Tagliafico al Lione. Al momento non sarebbero ancora arrivati feedback dalla dirigenza bianconera: si prende atto.